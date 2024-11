Ruba a casa di un’anziana e tenta di investire un carabiniere: preso, era già in carcere

Sarebbe un 38enne l’autore della rapina compiuta lo scorso luglio in casa di una donna anziana a Ca’ di David.

Ruba a casa di un’anziana e nella fuga tenta di investire un carabiniere: individuato il ladro, era già in carcere. Il pomeriggio del 5 novembre i carabinieri di Verona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne italiano, già noto alle forze di polizia, poiché a suo carico sono stati acquisiti gravi indizi di responsabilità in ordine a una rapina impropria commessa in un’abitazione.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Locale Procura della Repubblica, scaturisce dalle indagini condotte a seguito di una rapina compiuta il 10 luglio scorso. All’epoca l’uomo, nel quartiere Ca’ di David, si era infatti introdotto nell’abitazione di una anziana signora 84enne, peraltro con difficoltà di deambulazione e che in quel momento si trovava nel proprio giardino di casa. L’anziana aveva iniziato a gridare chiedendo aiuto, dopo essersi accorta della presenza dello sconosciuto, che nel frattempo si era già appropriato di un portafoglio e delle chiavi della cassaforte dell’abitazione.

Un carabiniere libero dal servizio e vicino di casa dell’anziano signora era subito intervenuto tentando di inseguire e bloccare il ladro che, però, era immediatamente salito a bordo di un’utilitaria e aveva provato ad investire il militare per guadagnarsi la fuga. Gli accertamenti svolti, anche visionando alcuni sistemi di videosorveglianza urbana, hanno permesso di risalire all’auto utilizzata per la rapina e, infine, al 38enne.

Al 38enne la misura cautelare è stata notificata presso il Carcere di Verona-Montorio dove si trova già detenuto per altra causa.