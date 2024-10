Si ficca l’auricolare nell’orecchio, furbetto della patente finisce all’ospedale.

Si ficca l’auricolare nell’orecchio, furbetto della patente finisce all’ospedale: un 25enne è stato scoperto mentre cercava di superare l’esame di guida. Il ragazzo, residente a Verona, aveva ideato un complesso sistema per ricevere aiuti esterni: una telecamera nascosta nella manica del maglione, collegata a un router con sim, e un minuscolo auricolare inserito profondamente nell’orecchio.

La polizia locale, in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione, ha individuato il trucco e ha dovuto portare il giovane in ospedale per far rimuovere l’auricolare, che era così piccolo da richiedere l’intervento di uno specialista otorinolaringoiatra. Nonostante tutta questa tecnologia, il 25enne non è comunque riuscito a passare l’esame, sbagliando diverse risposte.

Questo tipo di truffa non è nuovo, ma la polizia ha spiegato che sempre più persone cercano di ottenere la patente usando strumenti sofisticati. Alcuni pagano anche tra i 3 mila e i 5 mila euro per ricevere questo tipo di assistenza durante gli esami. Il ragazzo è stato denunciato per falsificazione e tentativo di frode, e le autorità continueranno a vigilare per fermare altre truffe simili.