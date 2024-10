Nasconde con il nastro adesivo la targa per entrare in Ztl: beccato

Segnalato e multato un autotrasportatore che aveva truccato la targa per entrare nella Ztl di Verona senza averne diritto.

Le telecamere della polizia locale di Verona hanno smascherato un classico furbetto che tentava di entrare in Ztl senza averne diritto. A cadere nelle maglie del Laboratorio analisi documentali è stato un autotrasportatore proveniente dalla Toscana, che per poter accedere all’area ha occultato con nastro adesivo le ultime due lettere della targa.

L’azienda per cui opera non aveva infatti i permessi di accesso alla Ztl di Verona e per non rischiare di avere problemi con il titolare e perdere il lavoro, l’autista si era inventato questo artifizio, senza tener conto che in centro città sono decine le telecamere presenti. E’ stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’occultamento di atto pubblico, oltre al pagamento dei verbali per accesso abusivo alla Ztl.

La polizia locale è inoltre impegnata per contrastare il fenomeno degli accessi contromano in Ztl, come in via Nizza, dove nel solo mese di settembre, sono stati 31 i verbali contestati dalle pattuglie, con oltre 130 punti detratti dalla patente degli automobilisti e dei conducenti di furgoni, a cui vengono eliminati 4 punti, 8 se neopatentati.