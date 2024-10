Legnago, radioterapia oncologica ad altissima precisione e sedute “tattoo free”.

Legnago, radioterapia oncologica ad altissima precisione e sedute “tattoo free” all’ospedale Mater Salutis di Legnago. Qui la radioterapia ha fatto un enorme salto di qualità grazie a tecnologie avanzate che rendono i trattamenti più sicuri, efficaci e meno invasivi per i pazienti. L’Unità Operativa di Radioterapia, guidata da Francesco Fiorica, ha introdotto tecniche innovative come il “tattooless”, il “breath hold” e la radioterapia adattiva, che stanno migliorando notevolmente l’esperienza di cura.

Una delle principali novità è l’eliminazione dei tatuaggi come punti di riferimento per la radioterapia, grazie ai sistemi Sentinel e Catalyst, che permettono di ricostruire in tempo reale la superficie 3D del corpo dei pazienti. Questo ha già consentito a circa 90 donne di evitare il fastidio dei tatuaggi permanenti. Inoltre, oltre 600 pazienti hanno beneficiato della tecnica del “respiro trattenuto”, che, durante il trattamento del tumore al seno, distanzia il cuore dalla zona irradiata, proteggendolo dai danni.

Ma le innovazioni non finiscono qui. Grazie all’intelligenza artificiale, la radioterapia adattiva consente di modificare il trattamento in base ai cambiamenti nel corpo del paziente tra una seduta e l’altra, rendendo la terapia ancora più personalizzata ed efficace.

“Il nostro obiettivo è garantire trattamenti oncologici sempre più precisi e umani – spiega il Dottor Fiorica – affinché ogni paziente possa affrontare la malattia con maggiore serenità, sapendo di ricevere il meglio della scienza medica disponibile”.