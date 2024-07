Ermal Meta al Teatro Romano con il nuovo album dedicato alla figlia

Appuntamento con Ermal Meta: sabato 13 luglio alle 21.15, al Teatro Romano di Verona, per il Festival della Bellezza.

Ermal Meta è atteso al Festival della Bellezza per un live al Teatro Romano di Verona, sabato 13 luglio, nel quale convivono diversi momenti della sua produzione artistica, con le nuove canzoni dell’album uscito a maggio e le hit storiche, dai brani più romantici (Volevo dirti, Piccola anima, A parte te) a quelli ritmati (Ragazza paradiso, Mediterraneo), a brani impegnati come Vietato morire e Non mi avete fatto niente, ai successi Straordinario, Buona fortuna e Ironica.

Il cantautore, nato in Albania nel 1981 e giunto a 13 anni in Italia, è uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana e torna alla dimensione live in un anno molto importante per lui; il suo quinto album Buona Fortuna è dedicato a sua figlia, nata lo scorso 19 giugno.

“Lei è stata fonte di grande ispirazione e soprattutto alla base dell’idea di questo disco – ha detto Meta in recenti interviste -. È un momento meraviglioso dal punto di vista emotivo e creativo, l’album si compone di 12 fotografie sul mondo che mi circonda e su come vedo le cose. Un album fotografico da far vedere a lei un giorno”. E ha aggiunto: “Il filo rosso di questo disco è la ricerca della propria fortuna, nel quotidiano e nelle piccole, grandi cose che accadono nella vita. Una strada da percorrere e non qualcosa di casuale che ti accade”.