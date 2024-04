A Verona l’appuntamento è con la bellezza: al Teatro Romano ritorna il “Festival” dell’arte nell’arte, il programma.

Il Teatro Romano di Verona si prepara ad accogliere l’undicesima edizione del Festival della Bellezza, dedicato quest’anno al tema “Immagini e pensieri iconici”. Dal mese di maggio fino a ottobre 2024, la città di Verona si trasformerà nella cornice perfetta per celebrare l’arte, la cultura e la bellezza in tutte le loro sfumature.

Come da consolidata tradizione, il Teatro Romano sarà il fulcro delle attività culturali, confermando Verona come la città portavoce di arte e bellezza. Un calendario ricco di appuntamenti vedrà la partecipazione di nomi illustri dell’arte e dello spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile e coinvolgente.

Il Festival della Bellezza si distingue come una delle più prestigiose manifestazioni nazionali, presentando eventi unici, strettamente legati al tema dell’edizione. Le suggestive location storiche scelte per gli eventi sono sempre sold out, confermando il grande interesse del pubblico.

Con una cura meticolosa per ogni dettaglio e una selezione di artisti di alto livello, il Festival continua a conquistare un vasto pubblico, affermandosi come un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Sia gli appassionati d’arte che i visitatori alla ricerca di nuove ispirazioni troveranno nella kermesse, un’occasione unica per immergersi in un mondo di creatività e bellezza senza tempo.

Il Festival gode del patrocinio del Ministero della Cultura ed è promosso dalla Regione Veneto. Questa “sponsorizzazione” conferma il valore e l’importanza che l’evento riveste nel contesto culturale nazionale e regionale. Inoltre consolida la propria reputazione di eccellenza nel panorama culturale italiano.

Il programma 2024.

8 giugno ore 21.15 Roberto Vecchioni con il concerto “L’Infinito Tour” al Teatro Romano.

9 giugno ore 21.15 Alessandro D’Avenia con “L’Odissea e l’arte di essere mortali” al Teatro Romano.

10 giugno ore 21.15 Lella Costa con il monologo teatrale “La Fata” al Teatro Romano.

11 giugno ore 21.15 Arianna Porcelli Safonov con il monologo teatrale “Disgustibus” al Teatro Romano.

12 giugno ore 21.15 Massimo Recalcati con “Icone: Gesù e Freud” al Teatro Romano.

13 giugno ore 21.15 Igor Sibaldi con “Gesù. Gli enigmi di un ebreo ellenista” al Teatro Romano.

14 giugno ore 21.15 Paola Turci e Gino Castaldo con lo spettacolo musicale “Il tempo dei Giganti. ’79-’81: i tre anni magici della musica italiana” al Teatro Romano.

15 giugno ore 21.15 Matteo Garrone con “La sublimazione poetica del reale” al Teatro Romano.

18 giugno Antonio Caprarica con “Miti British del ‘900” a Villa Guarienti – Garda (VR).

11 luglio Vittorio Sgarbi con “Michelangelo e Canova” al Teatro Romano.

12 luglio ore 21.15 Vasco Brondi con “Un segno di vita” al Teatro Romano.

13 luglio ore 21.15 Ermal Meta con “Ermal Meta Live” al Teatro Romano.

2 agosto ore 21 Massimo Cacciari con “Immagine e parola” all’anfiteatro del Vittoriale (BS).

9 settembre ore 19.30 Aldo Cazzullo con “Divi e miti della Roma eterna” a Villa Mosconi Bersani – Negrar (VR).