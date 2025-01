Eletto il 495° Papà del Gnoco: è Stefano Mastini detto “Masto”

Stefano Mastini, detto Masto, è il 495esimo Papà del Gnoco del Carnevale di Verona.

I veronesi hanno deciso questa mattina, domenica 19 gennaio, chi indosserà i panni del 495esimo Papà del Gnoco. Lo hanno fatto votando dalle 8 alle 13 nelle urne allestite all’interno del Museo del Carnevale in piazza San Zeno. Con lunghe code ai “seggi”, nonostante a pioggia. Erano tre i pretendenti: Stefano Mastini detto Masto, Karim Grigoli detto Mister, e Andrea Bastianelli detto Bisteca.

Alla fine a spuntarla è stato Stefano Mastini, per tutti Masto: è lui il 495esimo Papà del Gnoco. Su 6495 veronesi che si sono presentati alle urne, lo hanno votato in 2450. Staccato di 99 voti al secondo posto Karim Grigoli, terzo Andrea Bastianelli.

L’investitura ufficiale è in programma martedì sera, 21 gennaio, in Gran Guardia, quando il neo eletto Papà del Gnoco impugnerà il forchettone dorato con lo gnocco in cima e sarà incoronato Sire del Bacanal.