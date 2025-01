Monovolume si schianta contro auto in sosta: cinque persone soccorse

Incidente a Bovolone, con la monovolume finisce contro un’auto parcheggiata: sono cinque le persone soccorse dai sanitari.

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, a Bovolone: secondo quanto ricostruito poco dopo le 17.30 mentre percorreva via Malaspina una monovolume senza controllo è andata a schiantarsi, per cause ancora da accertare, contro un’altra auto regolarmente parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e in sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica: cinque le persone soccorse, per fortuna senza gravi conseguenze, e traportate in codice verde all’ospedale di Legnago.