Investitura del Simeon de l’Isolo: il carnevale si festeggia al Camploy.

Lunedì 20 gennaio alle 20.30 al Teatro Camploy, ci sarà la 52esima investitura della maschera del quartiere, Simeon de l’Isolo. L’evento, promosso dalla Circoscrizione 1 insieme al Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo, sarà accompagnato dalla musica e dalle coreografie delle Majorette Afrodite. Ma ancora, da letture e poesia e dalla seconda edizione del premio culturale ‘Per Gioco’, in ricordo di Giorgio Gioco. L’ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Davanti al Papà del Gnoco e alle maschere di Verona e provincia verrà introdotto il rito dell’investitura di Simeon de l’Isolo, maschera rivestita da Ferdinando Bussola. Ci saranno anche alcuni rappresentanti del mondo del volontariato, di gruppi e associazioni che operano nel territorio e dell’amministrazione.

Il comitato carnevale benefico ‘Simeon de l’isolo’ rappresenta per il quartiere di Veronetta un punto di riferimento importantissimo sia per le attività legate al carnevale sia per le attività sociali che vogliono rendere vivo e vissuto il quartiere.