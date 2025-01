Azienda veronese festeggia 35 anni di successi: “Da piccola attività a 3mila dipendenti”

Gruppo Velox festeggia 35 anni di successi: celebrato l’anniversario al Muraless.

Il Gruppo Velox, azienda veronese specializzata in pulizie e servizi per hotel, ha festeggiato il suo 35esimo anniversario in grande stile al Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano. Gianmaria Villa presidente dell’azienda, ha raccontato il percorso di crescita: “Da una piccola attività individuale a un gruppo con 3 mila dipendenti e un fatturato di 65 milioni di euro. Puntiamo a raggiungere 100 milioni entro il 2030“.

Durante l’evento, Villa ha presentato i risultati dell’ultimo anno, che hanno superato ogni aspettativa. Il gruppo ha anche annunciato nuove iniziative importanti: City Hotel Wega, un nuovo hotel a Verona. Progetto “Five Stars/5 Stelle”: un progetto dedicato al lusso. Espansione territoriale con l’apertura di Velox Hotellerie a Perugia.

Tra i punti di forza di Velox Group ci sono progetti innovativi come Velox Egitto, un centro per la formazione del personale, e Velox Solutions, che si occupa di logistica e sanificazione industriale.