Parte malissimo il Verona americano, al Bentegodi è 3 a 0 per la Lazio

Prima gara al Bentegodi per l’Hellas Verona targato Presidio Investors: contro la Lazio finisce 3 a 0 per i biancazzurri.

La gara del Bentegodi contro la Lazio dell’ex Marco Baroni coincide con la prima uscita del nuovo cda dell’Hellas Verona targato Presidio Investors. Tutti presenti allo stadio: oltre a Italo Zanzi, anche Christian Puscasiu, Dirk Swaneveld, Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun. Parte il nuovo corso, dopo 13 anni di gestione Setti, in curva sud compare anche una bandiera a stelle e strisce.

Per i ragazzi di mister Zanetti l’avventura americana comincia però malissimo: dopo appena 100 secondi dal via, Lazio in vantaggio con incornata di Gigot sugli sviluppi di calcio d’angolo. Tengstedt ha la possibilità di pareggiare un minuto dopo, ma si incarta davanti a Provedel. L’Hellas fa una fatica terribile, e al 21′ si fa letteralmente tagliare in due dalla ripartenza laziale: implacabile Dia che infila alle spalle di Montipò e fa 2 a 0.

Al 40′ una rasoiata rasoterra dal limite di Duda sembra risvegliare il Verona. Due minuti dopo Serdar pizzica la traversa di testa. Finale di tempo in crescendo per i gialloblù, che colleziona occasioni, ma la palla non entra. Si va al riposo sotto di due gol.

Nella ripresa subito dentro Livramento per l’ammonito Dawidowicz. L’Hellas ci prova, è ancora in partita, ma al 58′ altro regalo dei gialloblù che permette all’ex Zaccagni, che non esulta, di mettere dentro il terzo gol. E’ la mazzata che in sostanza spegne le illusioni e le velleità gialloblù e chiude la partita. C’è tempo solo per l’espulsione di Duda, che litiga con l’arbitro dopo essere stato ammonito per un fallo su Pellegrini e si fa buttare fuori a un minuto dalla fine. Al Bentegodi finisce 3 a 0 per la Lazio.

Comincia quindi malissimo l’avventura americana dell’Hellas Verona, e la classifica è più che mai traballente. Ma c’è ancora tempo e modo per provare a rimettere le cose a posto.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-LAZIO 0-3

Reti: 2′ Gigot, 21′ Dia, 58′ Zaccagni

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (dal 46′ Livramento), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua (dal 73′ Faraoni), Serdar, Duda, Bradaric; Suslov (dal 65′ Kastanos); Tengstedt (dal 65′ Lazovic), Sarr (dal 73′ Belahyane)

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Okou, Dani Silva, Magnani, Mosquera, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Gigot (dal 66′ Romagnoli), Tavares (dal 73′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (dall’84’ Castrovilli); Isaksen (dal 66′ Pedro), Dia, Zaccagni (dal 66′ Dele-Bashiru); Castellanos

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Noslin, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Marusic

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Dario Garzelli (Sez. AIA di Livorno)

NOTE. Ammoniti: 14′ Gigot, 26′ Dawidowicz, 48′ Coppola, 49′ Bradaric, 73′ Tavares, 77′ Ghilardi, 78′ Duda. Spettatori: 25.747.