A Eataly Verona c’è “Wine Night” dedicata a degustazioni di vini e cibi top

A Eataly Verona c’è la Wine Night in musica, dedicata a degustazioni di vini e cibi top.

Giovedì 27 giugno a Eataly Verona dalle ore 18.30 sarà Wine Night, una grande festa tutta dedicata al vino: tante le cantine ospiti. Si apre quindi la possibilità di assaggiare direttamente dal produttore le migliori bottiglie. Ad arricchire la serata saranno le proposte pensate per l’occasione dagli chef di Eataly e in sottofondo ottima musica.

La Wine Night è un appuntamento per tutti, curiosi, appassionati, esperti e wine lovers. Un luogo dove è possibile scegliere tra innumerevoli vini, freschi ed estivi e vivere per una sera un aperitivo o una cena speciali.

Al centro dell’attenzione saranno le migliori realtà vitivinicole, provenienti da tutta Italia, che porteranno le loro bottiglie in assaggio e in vendita. Sarà un viaggio lungo lo stivale, da nord a sud, alla scoperta dei vitigni e dei terroir che caratterizzano le principali produzioni dei nostri territori.

Si parte dalle eccellenze locali e quindi sicuramente non poteva mancare la bollicina italiana più venduta al mondo, il Prosecco, declinato magistralmente daBiancaVigna, Val D’Oca, rappresentanti delle colline del Conegliano Valdobbiadene e Serafini e Vidotto, con l’Asolo. Ma ecco anche le etichette della Valpolicella, Classico, Superiore, Ripasso e Amarone. Massimago, cantina biologica dal 1883, porterà le sue proposte da assaggiare al calice ma da ammirare anche in bottiglia perchè illustrate dal pittore Franco Chiani con le persone e i volti della zona. Il Soave è invece quello di Prà Graziano, azienda agricola di famiglia molto legata al territorio di Monteforte d’Alpone. Si sconfina poi in Friuli Venezia Giulia con Le Vigne di Zamò e il suo Pinot grigio ramato. Scendiamo verso la campagna senese, con Colombaio di Cencio e il suo Chianti classico, fino alla Campania felix, con i suoi apprezzati vitigni autoctoni, e alla Sicilia, grazie alla DOC Etna di Carranco. Infine, ritornando al nord, c’è anche una degna rappresentanza del Piemonte, con i vini delle tenute di re Vittorio Emanuele di Fontanafredda, tra le colline delle Langhe, patrimonio dell’Unesco.

Gli chef di Eataly proporranno un menu d’eccezione in accompagnamento ai vini in degustazione. Dalla tartare di fassona piemontese presidio Slow Food, al tortellino fritto con squacquerone, fino al mini cannolo con arancia candita e amarena. Tutti sfizi e ricette perfetti per un aperitivo o una cena speciale, per fare un viaggio tra i locali della nostra penisola. Per trovare gli abbinamenti migliori e i più curiosi con le bottiglie dei produttori presenti alla Wine Night.

La Wine Night di Eataly Verona è a ingresso gratuito. Sono in vendita carnet speciali, per permettere di degustare i vini e le tapas. Inoltre, tutte le proposte enogastronomiche potranno essere acquistate tramite gettoni, presso le casse dedicate.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio carnet: www.verona.eataly.it.