Previsioni meteo per il weekend a Verona, occhio ai temporali

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La cellula di alta pressione molto calda di origine africana ha portato specialmente al centro e sud Italia temperature molto elevate anche fin verso i 40°, mentre al nord caldo meno intenso ma afoso per la presenza di correnti umide sciroccali.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Nella giornata di sabato tempo in prevalenza buono perché l’alta pressione in qualche modo riuscirà a reggere. Solo sulle regioni nord occidentali si attende un peggioramento coi primi temporali, temperature da noi ancora stazionarie su valori attorno alla media, venti in prevalenza occidentali deboli o moderati. Per domenica attenzione, perchè una goccia fredda in quota si farà strada da occidente e contrasterà con l’aria più umida e calda presente in Valpadana, si attendono perciò temporali anche di forte intensità già dalla notte, con rischio di grandine, tempo che resterà instabile per tutto il giorno, venti in rotazione da nord est e temperature in calo. Le massime non dovrebbero superare i 23 o 24°, va sottolineato però che si tratta di una perturbazione estiva e quindi i temporali non colpiranno in maniera omogenea tutte le zone, ma in alcune zone saranno più intensi, in altre meno, altre ancora saranno saltate

Tendenza.

Per lunedì tempo ancora condizionato dalla perturbazione del giorno precedente, cieli spesso nuvolosi, anche se in pianura non dovrebbe piovere, o al più precipitazioni deboli. Temperature molto fresche sui 24 o 25° di massima, sui 20° di minima, venti moderati nord orientali. Per martedì pur con delle schiarite, non si esclude ancora qualche rovescio o temporale sparso soprattutto nel pomeriggio sera. Venti deboli nord orientali e temperature in recupero nei valori massimi ma sempre sotto la media.

Nell’immagine fronti e pressione al suolo previsti per domenica (ICON DWD by wetterzentrale.de)