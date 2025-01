A Verona domenica 2 febbraio tornano i musei a 1 euro

A Verona domenica 2 febbraio torna l’iniziativa per entrare nei musei al costo di 1 euro.

Domenica 2 febbraio Verona invita a scoprire le sue bellezze culturali con l’iniziativa per entrare nei Musei Civici pagando solo 1 euro.

Tra i siti coinvolti, ecco alcune mete in città: la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” e la Tomba di Giulietta, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale, il Museo Lapidario Maffeiano e la Torre dei Lamberti.

Chi desidera partecipare potrà anche aderire all’iniziativa “Turista nella mia città”, che propone visite guidate prenotabili in vari musei. Per informazioni sulle prenotazioni, è possibile contattare il numero 045 9273027. Attenzione: la Casa di Giulietta non è inclusa nella promozione.