Tifo bollente a Verona: il Bentegodi è lo stadio tra i più infuocati d’Italia

Lo stadio Bentegodi è tra i più bollenti d’Italia: la chiave è l’amore per l’Hellas Verona.

Un’analisi ha messo a confronto il “calore” dei principali stadi d’Italia, e lo Stadio Bentegodi di Verona conquista il terzo posto per la passione la “caliente” tifoseria, confermandosi una delle arene più vivaci d’Italia. L’analisi è stata condotta da Casinos.com, ed è basata sulle recensioni di Tripadvisor.

La classifica.

L’indagine ha analizzato oltre 18.445 recensioni di Tripadvisor relative a 20 stadi italiani con almeno 100 recensioni sulla piattaforma. Tra i parametri considerati, sono emersi elementi come cori, coreografie, fumogeni e la generale “energia” del pubblico.

Lo Stadio Olimpico di Roma si è aggiudicato il primo posto, con un punteggio del 9,75% legato alla buona atmosfera e al coinvolgimento dei tifosi. Secondo gradino del podio per lo Stadio Ennio Tardini di Parma (3,85%), seguito dal Marcantonio Bentegodi di Verona, che conquista il terzo posto con il 3,52%.

Questo risultato mette il Bentegodi davanti a impianti storici come lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (4° posto) e il Giuseppe Meazza di Milano, meglio noto come San Siro, che si ferma al 6° posto.

L’amore per l’Hellas e la mitica curva.

Nonostante una capienza di poco più di 39 mila posti, il Bentegodi riesce a distinguersi per il calore della sua tifoseria. Le recensioni raccolte su Tripadvisor sottolineano la passione dei tifosi scaligeri, descrivendo un’atmosfera “coinvolgente” e “vibrante” durante le partite in casa. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo dell’Hellas Verona, è spesso citata come uno degli elementi chiave che rendono l’esperienza allo stadio “unica e indimenticabile“.