Lite familiare nel Veronese: 20enne accoltella il padre per difendere la sorella.

Una lite finita in tragedia: è successo tutto nel fine settimana in un comune del Veronese, dove un 20enne ha accoltellato il padre. Secondo le prime ricostruzioni lo studente universitario sarebbe intervenuto in difesa della sorella durante un acceso confronto con il padre, culminato con un coltello tra le mani del ragazzo.

L’uomo è stato trafitto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove è stato medicato per ferite che non si sono rivelate fatali. I carabinieri arrivati sul posto, hanno arrestato il ragazzo. Dopo la convalida dell’arresto il ragazzo è stato rimesso in libertà, in attesa che le indagini facciano piena luce sulle dinamiche e sulle responsabilità dell’accaduto.