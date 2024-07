La Dogana di Verona dona l’abbigliamento confiscato o abbandonato, al “Samaritano”

La Dogana di Verona dona l’abbigliamento confiscato o dimenticato, al “Samaritano”.

La Dogana di Verona dona capi di abbigliamento confiscato o dimenticato, a una associazione benefica, il Samaritano Onlus. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Verona hanno consegnato oltre 1500 capi di vestiario alla Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza il Samaritano Onlus. La consegna è avvenuta al magazzino doganale della società Dvs Spa di Verona, alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Presenti anche don Matteo Malosto della Caritas diocesana, Marco Zampese della Onlus, Luigi Torraco di Dsv Spa e Michele Andreetto di Avas.

Le maglie, le felpe e i pantaloni donati saranno distribuiti dalla Onlus a persone in difficoltà, come senzatetto, malati, richiedenti asilo, rifugiati e detenuti nella diocesi di Verona. Questa donazione sottolinea l’importante ruolo sociale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che spesso dona beni abbandonati o confiscati a enti di beneficenza, in linea con le normative che permettono la cessione gratuita di tali beni per scopi umanitari.