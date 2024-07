Tommasi sprofonda nella classifica dei sindaci, fa peggio dello scorso anno.

Il sindaco Damiano Tommasi sprofonda nella classifica di gradimento dei sindaci: è al 73° posto con il 48% di approvazione, un calo del 5,4% rispetto all’anno scorso. Le elezioni recenti dimostrano che i sindaci restano le figure istituzionali più apprezzate dai cittadini, con alcuni che, grazie alla loro popolarità, riescono a rafforzare anche partiti in difficoltà.

Il Governance Poll 2024, un sondaggio annuale condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, mette in luce un aspetto fondamentale di questo successo. La capacità dei sindaci di gestire efficacemente il loro territorio. Fanalino di coda il sindaco veronese, mentre in cima alla classifica c’è Michele Guerra, il sindaco di Parma di 42 anni, con il 63% di approvazione dei cittadini.