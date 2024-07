Una veronese brilla come un “diamante” sulla copertina di Fortune Italia.

Valentina Garonzi veronese nata nel 1992 a Roverè, è una dei 40 Under 40 di Fortune Italia, e si conquista la copertina. Laureata in Economia e Legislazione d’impresa presso all’Università degli Studi di Verona, ha poi completato un Master in Management al Mip il Politecnico di Milano. In questo modo ha arricchito ulteriormente la sua formazione con un Master in Previsione Sociale e Geopolitica.

Come co-fondatrice e Ceo di Diamante Società Benefit Srl, fondata nel 2016, ha saputo combinare la sua esperienza scientifica con le competenze imprenditoriali. Valentina Garonzi ha gettato quindi solide basi per la crescita di questa società biotecnologica che sviluppa soluzioni terapeutiche innovative per malattie autoimmuni. Inoltre Valentina Garonzi è stata inserita nella lista dei “leader del futuro” under 30 di Forbes.

Impegnata nel volontariato, la veronese è stata parte del direttivo dell’Associazione Futuristi Italiani. La società Diamante ha iniziato con la creazione di nuovi strumenti diagnostici e ora sta ampliando le sue attività verso terapie innovative.

La società propone un approccio terapeutico rivoluzionario per le malattie autoimmuni, basato sul ripristino della tolleranza immunologica tramite l’uso di virus vegetali.