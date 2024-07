A Verona il teatro è green: ora nei “cortili” si beve l’acqua “del sindaco”.

Il Teatro nei Cortili di Verona diventa green: amministrazione comunale e Acque Veronesi offrono a tutti l’acqua “del sindaco”. Un’accortezza rivolta soprattutto al pubblico che assiste agli spettacoli, per un consapevole uso dell’acqua di rete e rispetto dell’ambiente.

Quest’anno, nei cortili che ospiteranno gli spettacoli (Cortile Montanari, Chiostro di Santa Eufemia e Chiostro di Santa Maria in Organo) sarà presente un erogatore di acqua dal quale il pubblico potrà riempire la propria boraccia, evitando così l’uso di plastica. Per chi fosse sprovvisto di borraccia, saranno a disposizione dei bicchieri compostabili offerti da Amia Verona.

Una novità promossa dall’assessorato alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Rapporti con l’Unesco, in linea con l’attività dell’Amministrazione. Questo per sensibilizzare la cittadinanza veronese sui temi legati all’ambiente e all’ecosostenibilità. La rassegna teatrale amatoriale Teatro nei Cortili, iniziata lo scorso 30 giugno e in prosecuzione fino al 2 settembre, è un’opportunità in tal senso, vista l’alta partecipazione di pubblico che contraddistingue ogni edizione.

Acque Veronesi vuole lanciare attraverso questa iniziativa il concetto di sostenibilità ambientale che passa anche attraverso l’uso dell’acqua di rubinetto, un’acqua di qualità, controllata e sostenibile. Gli erogatori, posizionati nei cortili dove si svolgono le varie rappresentazioni teatrali, verranno dotati di “cappelli” contenenti degli slogan attraverso i quali Acque Veronesi veicolerà messaggi sull’importanza dell’acqua. Contribuendo a creare una coscienza ed una consapevolezza collettiva sull’insostituibilità di questa risorsa unica e preziosa.

La gestione degli erogatori sarà a cura di Acque Veronesi, che effettuerà periodici controlli e pulizia.