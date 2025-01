Docufilm della Segre a Verona, paura per le proteste

Docufilm della Segre “Liliana” in anteprima a Verona, paura per le proteste.

Dal 20 gennaio il docufilm “Liliana” che racconta la vita della senatrice a vita Liliana Segre, arriverà anche nei cinema di Verona. Questo film è un’occasione speciale per conoscere meglio la sua storia e il suo impegno contro l’odio e l’indifferenza.

Il docufilm, diretto da Ruggero Gabbai, ripercorre i momenti più drammatici della vita della Segre: il suo arresto, la deportazione ad Auschwitz e il dolore per la perdita del padre. Attraverso interviste e materiali storici inediti, il film offre uno sguardo emozionante e profondo su una donna che ha dedicato la sua vita a testimoniare e a combattere ogni forma di odio.

Anche se la proiezione ufficiale per il pubblico è fissata per il 21 gennaio al Kappadue, il 15 gennaio c’è stata un’anteprima al cinema Alcione per 400 studenti di sei scuole di Verona: Copernico, Sanmicheli, Fasoli, Fracastoro, Bentegodi e Marco Polo. Questa proiezione però non è stata volutamente pubblicizzata. Viste le continue minacce e parole d’odio verso Liliana Segre, le forze dell’ordine hanno consigliato di mantenere un basso profilo per evitare ogni possibile problema o tensione.