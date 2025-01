Estate Teatrale Veronese: al via la selezione per il nuovo direttore artistico.

Il Comune di Verona ha iniziato la selezione per scegliere il prossimo direttore artistico dell’Estate Teatrale Veronese, uno degli eventi culturali più importanti della città. Per decidere chi guiderà il festival, è stata nominata una commissione speciale composta da tre esperti.

La commissione è guidata da Barbara Lavanda, dirigente del settore Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Verona. Con lei ci sono due figure di grande esperienza.

Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, conosciuto per aver lavorato con grandi artisti come Ottavia Piccolo, Stefano Bollani e Stefano Massini, e per aver creato spettacoli e rassegne teatrali di successo.

Gian Mario Bandera, direttore del Centro Teatrale Bresciano, con una lunga carriera nella gestione di teatri e nella promozione di spettacoli in Lombardia, Liguria e Piemonte.

Questi esperti valuteranno le oltre 30 candidature arrivate, analizzando i curricula e i progetti proposti dai candidati. Il nuovo direttore artistico sarà scelto entro febbraio e inizierà il suo incarico il 1° marzo 2025, che durerà fino a ottobre 2027. Questa persona avrà il compito di organizzare tutte le attività teatrali del Comune di Verona.