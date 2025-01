Paura in via Mameli a Verona, auto divorata dalle fiamme all’incrocio

Verona, auto in fiamme in via Mameli.

Paura, ma per fortuna nessun ferito, nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, per un’auto che ha improvvisamente preso fuoco, poco dopo le 19, in via Mameli, a Verona. L’auto, alimentate a Gpl, si trovava all’altezza del semaforo tra via Osoppo e via Corno d’Aquilio, quando è stata letteralmente divorata dalle fiamme che l’hanno avvolta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza quel che ne restava dell’auto e il tratto di strada interessato.