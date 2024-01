Città quasi deserta con la pioggia, code e ressa ai centri commerciali

Verona, con la pioggia deserto in centro: code ai centri commerciali, Adigeo preso d’assalto.

La pioggia e l’avvio del saldi hanno svuotato il centro di Verona e riempito i centri commerciali. A cominciare naturalmente dall’Adigeo, che già dal primo pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, ha fatto registrare il tutto esaurito, con i parcheggi sold out.

Poca curiosità di veronesi e turisti, complice anche il maltempo, per l’installazione luminosa in piazza Bra, che quest’anno ha sostituito il falò della Befana. Città deserta con la pioggia, dunque. Un copione già visto in passato, per una giornata che segna la fine delle festività natalizie. Da domani, lunedì, tutto tornerà alla normalità, e Verona riprenderà la vita di sempre.