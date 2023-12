Saldi invernali, a Verona in Veneto ci siamo quasi: date e regole

Saldi invernali a Verona e in Veneto.

Finita la sbornia dei regali di Natale, a Verona e in Veneto è già quasi tempo di saldi invernali. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia. L’unica ad anticipare è stata la Valle d’Aosta, che inizierà la stagione degli sconti già dal 3 gennaio.

In tutto il Veneto, in particolare, le vendite di fine stagione invernale 2024 si svolgeranno dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024. Con il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Respinta quindi la richiesta di Federmoda Veneto, che nelle scorse settimane aveva chiesto di posticipare l’inizio dei saldi invernali al 27 gennaio. “Riportarli a fine gennaio, come accadeva anni fa, e parallelamente eliminare il divieto di promozione nei 30 giorni precedenti – sosteneva infatti Federmoda – permetterebbe ai commercianti di migliorare la redditività aumentando la sostenibilità dei negozi”. Confermato, invece, il divieto di promozioni nei 30 giorni precedenti.