Da Verona parte il pressing per gli psicologi di base in Veneto

I consiglieri regionali del Partito democratico hanno proposto un piano per gli psicologi di base in Veneto.

I consiglieri regionali Pd del Veneto, puntano i riflettori sulla salute mentale. Ispirati dal successo di altre regioni, hanno presentato un progetto di legge per introdurre un servizio di psicologia di base in tutto il Veneto, per affrontare il grave problema dell’aumento dei disturbi mentali come ansia, depressione, attacchi di panico e bipolarismo.

Secondo Annamaria Bigon, la consigliera veronese, i dati mostrano un forte aumento dei casi di disagio psicologico tra i giovani. “Si calcola che un adolescente su sette conviva con un disturbo mentale”, conferma. Nel 2021, sono stati registrati più di 3mila nuovi casi, rispetto agli oltre 2mila del 2020: un incremento del 57 per cento.

Il costo medio di una seduta da uno psicologo si aggira intorno ai 100 euro, ma una singola sessione non basta. Infatti nel 2021, sono stati spesi 1,7 miliardi di euro. Tuttavia, il numero di persone affette da disturbi emotivi, continua a crescere. La proposta di legge vuole quindi garantire un servizio di supporto psicologico gratuito, in sinergia con i medici di base e i pediatri. Investimento previsto: un milione di euro l’anno.