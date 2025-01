“Che fine ha fatto Verona in Love? Al momento non se ne sa nulla”

A chiedersi che fine abbia fatto l’edizione 2025 di Verona in Love è la consigliera capogruppo di Fare Patrizia Bisinella.

Che fine ha fatto Verona in Love? A chiederselo, e a chiederlo alla maggioranza di palazzo Barbieri, è Patrizia Bisinella, consigliera comunale capogruppo di Fare. “A meno di un mese dal weekend di San Valentino, che quest’anno sarebbe particolarmente fortunato visto che il 14 cade di venerdì, non ci sono notizie sulla programmazione del Comune di Verona In Love, la storica manifestazione che un tempo colorava la città di Verona di cuori, musica e colori”, sottolinea Bisinella.

“In un periodo già duro per commercianti, ristoratori, albergatori e operatori turistici in genere -aggiunge la consigliera di opposizione – l’occasione di San Valentino ha sempre rappresentato un modo per avvicinare i turisti, almeno gli Italiani, a quella che è nota in tutto il mondo come la Città dell’Amore. La promozione di un prodotto, lo sa bene chi si occupa di comunicazione, dovrebbe partire con mesi di anticipo, per consentire ai possibili visitatori di prenotare e agli albergatori e ai ristoratori di studiare offerte e proposte per i turisti”.

Ma così, a sentire Bisinella, non sarebbe: “Ad oggi 18 gennaio social e sito, tranne la home page dove ci sono esclusivamente delle date senza alcun programma, sono aggiornati a un anno fa, con un ritardo assolutamente imperdonabile: se anche domani uscisse il programma si tratta dell’ennesima occasione persa di un’amministrazione che sembra voler punire ogni attività economica del centro storico. Farò un’interrogazione – conclude Bisinella – per chiedere quale agenzia abbia avuto l’appalto per la gestione della manifestazione, se effettivamente tale appalto vi sia stato e in quali termini e di chi sia la responsabilità di tale grave e irrecuperabile ritardo”.