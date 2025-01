“Disco Prosecco”, l’inno di Donatella Rettore per le Olimpiadi 2026 in Veneto

Si chiama “Disco Prosecco” il brano che Donatella rettore vuole dedicare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Si chiama “Disco Prosecco”, ed è decisamente tutto un programma il brano che Donatella Rettore ha voluto dedicare al “suo” Veneto e alle Olimpiadi 2026. “Ringrazio Donatella Rettore per le bellissime parole e per aver voluto celebrare il Veneto e le sue eccellenze con il brano Disco Prosecco. È un omaggio che ci onora e che dimostra quanto sia forte il suo legame con la nostra terra”, dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Il presidente prosegue: “La sua idea di proporre Disco Prosecco come canzone per i Giochi Olimpici di Cortina 2026 è originale. Non vedo l’ora di conoscerla di persona e di condividere con lei la passione per questa nostra terra straordinaria”.

Le dichiarazioni di Zaia arrivano in risposta all’intervista rilasciata da Donatella Rettore a Francesca Visentin per il Corriere del Veneto, in cui la cantautrice dedica il brano Disco Prosecco al Veneto e al presidente Zaia. Il brano fa parte dell’album appena uscito “Antidiva putiferio”, inciso dall’artista a 14 anni dal precedente.