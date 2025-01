Federica Pellegrini mette all’asta i suoi cimeli per Abeo Verona

All’asta per Abeo i cimeli di Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini mette all’asta per beneficenza, per Abeo Verona, quello che lei stessa definisce “praticamente un pezzo della mia vita tra sport, costumi, cuffie, occhialini, giacche, cappotti, scarpe…tante scarpe. E sono contentissima perché tutto il ricavato, tutto tutto tutto, andrà in beneficenza, sarà devoluto ad Abeo, una realtà che io veramente ho a cuore da tanti anni. Poi abitando a Verona si sente tantissimo, soprattutto qui sul territorio”. È l’appello lanciato da Instagram dalla divina del nuoto.

I circa 150 cimeli e ricordi di Federica Pellegrini per Abeo sono in vendita sulla piattaforma Depop, sotto il profilo kikkafede88. “È un profilo che io già utilizzavo ma ovviamente tutto quello che acquisterete andrà tutto devoluto direttamente ad Abeo”.

“Negli anni, ogni anno, cerco di aderire a una raccolta fondi seria dando in beneficenza oggetti, cimeli, occhialini, costumi di gare importanti – ha aggiunto la stessa Pellegrini -. Quest’anno ho deciso di farlo a casa. Quindi con delle mie amiche cominceremo a postare da casa tutti oggetti per me importanti ma anche un po’ frivoli, perché no. Ci saranno delle fasce di prezzo che spazieranno tantissimo. Quindi ognuno può veramente fare la differenza anche con pochissimo, e sono contenta perché tutto il ricavato di questa vendita di beneficenza andrà ad Abeo. Mi raccomando, siate in tanti!”.