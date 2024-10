Centinaia di giovani intorno all’Arena, flash mob per il pianeta

Flashmob per l’ambiente organizzato dal Planetary Health Festival: centinaia di giovani intorno all’Arena di Verona.

Una catena di ragazzi ha circondato ieri, venerdì 4 ottobre, l’Arena di Verona in un autentico abbraccio umano. Centinaia di giovani hanno partecipato al flashmob per l’ambiente organizzato dal Planetary Health Festival, promossa da Healtival (gruppo Edra) e dal Comune di Verona.

“L’azione di formare una catena umana – ha affermato l’assessora alla Salute, Elisa La Paglia – attorno a un monumento storico come l’Arena ha rappresentato un modo potente per sottolineare l’interconnessione tra l’uomo e l’ambiente. Il gesto simbolico dell’abbraccio all’Arena ha voluto esprimere l’importanza di prendersi cura del nostro pianeta e del nostro patrimonio culturale. La partecipazione di centinaia di giovani è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa. I giovani sono il futuro del nostro pianeta e il loro impegno attivo nella promozione della sostenibilità è un segnale incoraggiante”.