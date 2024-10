Punta in casa da due calabroni, donna di 54 anni muore in pochi minuti

Tragedia a San Zeno di Montagna: Serena Vicari, 54 anni, muore in pochi minuti dopo essere stata punta da due calabroni.

Una donna di 54 anni, Serena Vicari, è morta improvvisamente dopo essere stata punta da due calabroni nella sua abitazione a San Zeno di Montagna. L’incidente è avvenuto giovedì 3 ottobre, intorno alle 13.30, mentre la donna stava svolgendo le pulizie nella sua casa in località Le Tese.

La donna è stata attaccata dagli insetti mentre si trovava al primo piano dell’abitazione. Le punture, localizzate su una coscia e una gamba, inizialmente non hanno provocato reazioni gravi, se non un leggero mal di testa. Serena ha così rassicurato il marito Lorenzo, dicendo di sentirsi abbastanza bene, prima di andare in bagno.

Pochi minuti dopo, non ricevendo risposta dalla moglie, il marito è entrato e l’ha trovata svenuta a terra. Nonostante il rapido intervento dei familiari e l’arrivo dei soccorsi, inclusi un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero del 118, la donna è stata dichiarata morta sul posto a causa di un arresto cardiaco, probabilmente causato da uno shock anafilattico.

Serena, molto conosciuta in paese, lascia il marito e due figli. I funerali si celebrano questa mattina, sabato 5 ottobre, alle 10 nella chiesa di San Zeno di Montagna.