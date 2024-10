Previsioni meteo a Verona: weekend così così, poi torna la pioggia

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una profonda depressione proveniente dall’Europa settentrionale si è insediata nel Mediterraneo e apporta precipitazioni anche abbondanti al nord e centro Italia.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato la perturbazione piuttosto lenta pian piano si allontanerà, ma al mattino saranno ancora possibili precipitazioni sparse per lo più deboli nel settore meridionale e orientale della regione. In seguito ci saranno delle schiarite nel pomeriggio, venti in rotazione da occidente e temperature in aumento nei valori massimi ma di qualche grado sotto la media.

Per domenica tempo migliore con buona mattina e inizio pomeriggio, in seguito aumento delle nubi in serata per una perturbazione in avvicinamento da occidente. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi.

Tendenza.

Settimana che vedrà ancora piogge, sembrano più deboli lunedì e maggiori martedì quando il fronte perturbato dovrebbe essere proprio sopra di noi. Temperature di nuovo in calo durante le fasi di maltempo. Questo tipo di tempo non deve meravigliarci, è tipico della stagione autunnale, a differenza degli ottobre precedenti che erano di stampo ancora simil estivo.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)