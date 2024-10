“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 4 a domenica 6 ottobre.

L’autunno è ormai alle porte, tra passeggiate suggestive ed esperienze culturali, Verona e la sua provincia propongono attività per tutti i gusti. Se vi state chiedendo cosa fare a Verona e dintorni in questo weekend dal 4 al 6 ottobre, ecco alcune proposte.

Musica e spettacoli.

Per chi ama passare una serata alternativa, Verona offre una serie di spettacoli teatrali e appuntamenti musicali da non perdere.

Concerto Corale “Musicamor” – Chiesa di San Tomaso Becket

Il 6 ottobre alle 16 si terrà il concerto corale “Musicamor” del coro “Pueri Cantores” del Veneto e del coro “Chormonie”. Il concerto nasce dalla collaborazione che ha previsto uno scambio culturale prima in Germania, e ora in Italia. A Verona i cori eseguiranno musiche di Giacomo Puccini, Michael Barrett, Jacob Nerverud e molti altri.

Teresa Mannino torna a Verona con lo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto” – Teatro Filarmonico

Teresa Mannino torna a Verona per 5 imperdibili appuntamenti, dal 2 al 6 ottobre, uniche date in Triveneto. Lo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto” è scritto da Teresa Mannino con Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti. In maniera vivace e frizzante lo spettacolo tratta delle donne e del futuro del pianeta.

Festival delle Bellezze – Negrar di Valpolicella

Nella cornice di Villa Guerrieri Rizzardi si conclude il 6 ottobre il ciclo di appuntamenti teatrali veronesi del Festival delle Bellezze. Questo weekend si esibirà Chiara Gamberale nello spettacolo “La bellezza sentimentale”, una riflessione sul piacere della lettura.

“La banda dei vecchi bacucchi” – Castelnuovo del Garda

In occasione della festa dei nonni, venerdì 4 ottobre alle 21 verrà messo in scena uno spettacolo divertente che senza moralismi tocca temi sociali importanti quali la solitudine, il potere malevolo del consumismo, l’ingiustizia e il dialogo intergenerazionale.

Sport ed escursioni.

Per chi preferisce stare all’aria aperta questa è la stagione giusta per visitare il territorio e scoprire scorci e paesaggi, sotto una veste nuova. Ecco alcune proposte per questo weekend a Verona.

Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano – borghi veronesi

Il Touring Club Italiano invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso una originale caccia al tesoro che si snoda tra i borghi certificati con Bandiera Arancione. Domenica 6 ottobre la partenza è a Valeggio sul Mincio e proseguirà con altre tre tappe in giro per il Veneto. La conclusione sarà in un altro comune veronese: Soave, che offrirà a tutti la possibilità di degustare il suo vino bianco.

Per partecipare serve iscrivere qui la propria squadra: tesori.bandierearancioni.it.

Escursione lungo il Cammino del Bardolino – Costermano sul Garda

Il 6 ottobre alle 9.45 parte l’escursione guidata storico-naturalistica lungo il Cammino del Bardolino. L’iniziativa parte da Costermano sul Garda e si snoda per 12 km immersa tra i vigneti. L’iscrizione è obbligatoria a: turismonaturalisticorurale@gmail.com

FollowYourPassion – Peschiera del Garda

Torna sabato 5 e domenica 6 la consueta gara di triathlon tra storia, natura e sport. Sabato si inizierà con il triathlon medio (1,9 km di nuoto, 85 km di ciclismo e 20,8 km di corsa) seguito dal triathlon olimpico no draft (1,5 km di nuoto, 43 km di ciclismo e 9,8 km di corsa). Domenica gareggeranno gli specialisti dello sprint (750 m di nuoto, 21,3 km di ciclismo e 5 km di corsa).

Per partecipare basta iscriversi a: https://followyourpassion.it/peschieratri/

Storia e tradizione.

Tra fiere ed esposizioni Verona e la sua provincia non mancano nella promozione delle tradizioni del territorio. Numerose sono le occasioni per fare un tuffo nella storia.

Open day del Forte Lugagnano – Verona

Dal 5 al 6 ottobre riapre le porte il Forte Lugagnano, con visite guidate, museo sulla Seconda guerra mondiale a Verona e una mostra di foto storiche di Verona risalenti agli anni ’40 e al Dopoguerra, dall’archivio Foto Cargnel.

Finalissima Palio nazionale delle Botti – Brentino Belluno

Il 5 e 6 ottobre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero di Brentino Belluno è in programma la finale nazionale del Palio delle Botti delle Città del Vino. Le botti verranno spinte dagli atleti di ogni squadra in un percorso che segue le vie del paese, in un suggestivo contesto.

Autunno contadino della fiera di Breonio – Molina di Fumane

Un tradizionale mercato di produttori locali animerà le vie del borgo di Molina il 6 ottobre, dalle 9 alle 18. In piazza sarà presente un angolo dedicato ai bambini con giochi autocostruiti. Alle 15 l’appuntamento è con “La montagna si racconta”, presentazione di una serie di libri e racconti dedicati alla montagna.

Arte e cultura.

La città ospita numerose mostre ed esposizioni artistiche. Ecco alcune idee per un weekend a Verona all’insegna della cultura.

Esposizione “Contemporanea Non-stop. Il respiro della natura” – Galleria d’arte moderna Achille Forti

L’esposizione artistica dedicata al respiro della natura è a cura di Patrizia Nuzzo e si apre al pubblico per mostrare un viaggio incentrato sull’elemento dell’aria. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. – 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM.

Mostra “Romeo e Giulietta: la Metamorfosi” – Gran Guardia

Fino a sabato 5 sarà aperta al pubblico l’esposizione dell’artista veronese Alex Righetto. La mostra, che ha già fatto il giro degli Stati Uniti e del Regno Unito, sarà aperta al pubblico ogni pomeriggio fino al 5 ottobre, prima di trasferirsi nuovamente a New York. La collezione si distingue per una visione innovativa dei protagonisti shakespeariani, chiamati a intraprendere un percorso di crescita personale dove devono affrontare e superare i loro stessi drammi, piuttosto che sacrificare la loro vita.

Qualcosa di alternativo.

Se tutte queste idee non vi hanno convinto, ecco alcune esperienze alternative che non vi faranno di certo annoiare!

Speak and spritz, l’aperitivo linguistico – El Chiosco de San Zen

In Via Porta San Zeno è organizzato un aperitivo diverso dal solito. Venerdì 4 alle 18 si terrà un’iniziativa nata per chi ama giochi e attività in lingua. Un modo per conoscere nuove persone e parlare inglese con uno spritz in mano.

Esperienza itinerante Silent Dante – Teatro Nuovo

Venerdì 4 ottobre si svolgerà lo spettacolo dedicato all’esperienza Veronese del Sommo Poeta in modo “itinerante”: gli spettatori saranno guidati da un attore che interpreta Virgilio, che li condurrà di volta in volta a scoprire un diverso momento della vita di Dante e parallelamente delle sue opere. Verranno messe a disposizione delle cuffie luminose, attraverso le quali gli spettatori sentiranno le parole dell’attore, ma anche suoni e suggestioni che renderanno il percorso una vera passeggiata sensoriale.