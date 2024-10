Dieci anni con Machiavelli: da ottobre otto mesi di eventi top a Verona. Tutto il programma.

Dieci anni con Machiavelli: in Fucina a Verona da ottobre otto mesi di eventi con un tema che accompagnerà pubblico e artisti con più di 25 appuntamenti. La stagione sarà presentata al pubblico in una serata dedicata sabato 12 ottobre alle 21 in Fucina, a ingresso libero. La serata sarà animata da musiche dal vivo di Stefano Soardo che proporrà musiche antiche rivisitate nel linguaggio pop, accompagnate da testi letterari sul tema della fragilità selezionati da Sara Meneghetti e da illustrazioni dal vivo. Gode del sostegno del Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo e il patrocinio del Comune di Verona.

La rassegna.

Quest’anno la rassegna “Un’ora di musica del Quartetto Maffei” alla XX edizione. Inoltre la stagione musicale ha in programma anche appuntamenti curati dal suo ensemble residente, Fucina Harmonica, che propone concerti divulgativi e di contaminazione tra i generi, una stagione di teatro contemporaneo e una rassegna dedicata alle famiglie, la Fucina dei Piccoli, con la codirezione artistica della compagnia Bam!Bam! Teatro.

Il cartellone di Fucina sarà arricchito inoltre da collaborazioni prestigiose, quella con l’ordine dei giornalisti e la testata Heraldo, il cui Festival del Giornalismo sarà ospite in Fucina all’inizio di marzo, quella con Mondovisioni, la rassegna di documentari di Internazionale.

La stagione di Musica.

Si comincia il 9 novembre con Suburbia Symphony, un imperdibile concerto che fa dialogare due orchestre d’archi, Fucina Harmonica e l’Orchestra delle Alpi di Trento, con il beatboxer da 1 milione di follower Mirko Gottardelli (@infernal beatbox), il 30 novembre Fucina Harmonica incontra il sax di Jesse Devis in Venezia – New York aller retour e il 14 dicembre conclude la prima parte l’amatissima Misa Criolla in collaborazione con il gruppo vocale Bequadro.

La primavera sarà invece il momento di ¡Que viva Vivaldi!: tre appuntamenti di divulgazione sulla figura multiforme di Antonio Vivaldi raccontati in modo accessibile a tutti. Il sacerdote, il libertino veneziano, il musicista che con le sue stagioni ha tracciato un solco nella storia della musica.

L’appuntamento con la rassegna ‘Un’ora di musica’ sarà la domenica mattina alle 11, con 5 proposte musicali e tanti ospiti d’eccezione. Si comincia il 27 ottobre con un concerto a sorpresa per festeggiare i 20 anni, in cui il pubblico sarà chiamato ad essere parte attiva dell’evento.

Il 10 novembre appuntamento con il violoncello di Luca Fiorentini e il Quintetto per archi in do maggiore di Schubert.

Il 10 dicembre vedrà sempre Schubert protagonista con l’inedito trio composto dal tenore Tommaso Rossato, dal pianista Matteo Cazzadori e da Stefano Soardo in qualità di narratore che propone Il canto del cigno.

Nella seconda parte dell’anno, il 9 febbraio il Quartetto Maffei e il pianista Fabiano Casanova eseguiranno Il Quintetto in sol minore di Shostakovich.

Infine il 30 marzo la rassegna si concluderà con un ospite d’eccezione, Pepito Ros al sax.

La stagione di Teatro.

La stagione teatrale propone 9 appuntamenti con spettacoli selezionati tra le migliori proposte sul territorio nazionale e internazionale per la loro capacità di proporre riflessioni inaspettate attorno al tema della stagione.

Inaugura il percorso in Fucina sabato 19 ottobre alle 21 Io Amo Italia dell’autrice e attrice Sofija Zobina, giovane artista diplomata all’Accademia Paolo Grassi di Milano ma con già all’attivo collaborazioni con registi di teatro e di cinema del calibro di Alice Rohrwacher (La Chimera), Maurizio Nichetti (Amiche Mai). IO AMO ITALIA è un monologo semi-autobiografico in cui un’attrice vorrebbe parlare con il pubblico ma viene costantemente interrotta da sua madre, una spogliarellista straniera.

Segue il 16 novembre Tor Picarata, dell’attrice e attivista Giorgia Mazzuccato, spettacolo riflessione sul tema del femminicidio, raccontandone con ironia i segnali d’allarme tra i più insospettabili della società.

Si prosegue il 7 dicembre con una data speciale: dal mondo del podcast, uno degli autori più conosciuti dagli amanti del genere, Jonathan Zenti, porta sul palco la versione live del suo “TOTALE”, il varietà settimanale sulla fine che stiamo per fare, una divagazione sugli effetti del capitalismo totale spiegati bene e vissuti male.

In primavera i titoli che arricchiscono il cartellone sono: “Ossitocina” il 15 febbraio, pièce comica della drammaturga Elena Stauffer, sullo studio scientifico della natura umana su due giovani cavie della GenZ.

Altro ospite imperdibile John Modupe con il suo nuovo spettacolo “Simulazione degli dèi”, in scena il 16 marzo per una data specialissima, in collaborazione con il Collettivo Pluriversi e all’interno del Festival del Giornalismo, occasione per celebrare insieme al podcaster e stand up comedian più irriverente di sempre la settimana contro il razzismo.

Si rinnova per questa stagione il 12 aprile l’appuntamento di Fucina per gli amanti dell’ignoto e delle sorprese: l’appuntamento con il teatro clandestino. Occasione per portare sulla scena tematiche della contemporaneità che la società vorrebbe rimuovere, ma che tornano a strisciare nei sotterranei delle nostre menti. Gli spettatori sono chiamati ad un salto di fede acquistando il biglietto senza conoscere il titolo e la location dello spettacolo. E, dopo il successo delle passate edizioni, la loro fiducia nella direzione artistica di Fucina non è ancora stata tradita.

Chiude infine la stagione una delle produzioni più amate di Fucina Machiavelli, la prima in ordine cronologico: Cecità – Spettacolo al buio, lavoro scritto e diretto da Sara Meneghetti ispirato al romanzo di José Saramago, con musiche originali di Stefano Soardo pone gli spettatori nella condizione descritta dal titolo, per un’esperienza sensoriale intensa e fuori dal comune. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona, lo spettacolo sarà offerto in una location esclusiva della città.

La Fucina dei Piccoli – Spettacoli per famiglie.

La rassegna dedicata alle famiglie, La Fucina dei Piccoli, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro, propone quest’anno 5 appuntamenti a cadenza mensile.

Si parte il 19 novembre con una novità: l’associazione Dandelion e la musicista Valentina Cavazzana propongono un concerto per i più piccoli, in due turni, alle ore 15.30 per donne in gravidanza e bambine/i dagli 0 ai 3 anni e alle ore 16.30 per bambine/i dai 4 ai 6 anni, un programma di brani cantati e suonati, studiato per piccole orecchie curiose di ascoltare suoni, ritmi e timbri.

A dicembre, domenica 22, si rinnova per il terzo anno l’appuntamento amato dai bambini con i folletti protagonisti de Il Teatro Verde, quasi green, uno spettacolo-gioco per festeggiare insieme il Natale, quest’anno sul tema dell’inverno e del rispetto della natura e delle cose più fragili.

Si continuerà poi ad ascoltare storie meravigliose che fanno divertire ma anche crescere. Il 9 febbraio Bam!Bam! Teatro proporrà il suo Yanez: io Sandokan e Salgari, dove Salgari veste i panni del suo personaggio più amato, il mitico Sandokan, per accompagnare il fidato amico Yanez nelle principali vicende che animano I pirati della Malesia.

Il 23 febbraio arriva da Torino Circo Madeira con il suo “Canto Ergo Sum: monologo semiserio per voce e lavatrice”, un magico viaggio nello spazio e nei suoni compiuto a bordo di una… lavatrice!

Chiude la stagione il 9 marzo lo spettacolo Fagioli di Teatri Soffiati, ispirato alla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie.

Biglietti e membership.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com o in teatro la sera dell’evento. Sarà inoltre possibile sostenere Fucina aderendo ad una Membership: un carnet che dà diritto a spettacoli omaggio e aiuta il teatro ad essere più sostenibile e accessibile a tutti.

Calendario Stagione 2024-2025.

12.10 Tutto ciò che è prezioso è fragile, evento di presentazione della stagione

Musica.

27.10 Un’ora di musica: Quartetto Arlecchino |Quartetto Maffei

09.11 Suburbia Symphony |Infernal beatbox, Lukasz Kurowski e Fucina Harmonica

10.11 Un’ora di musica: Il Quintetto di Schubert |Luca Fiorentini e Quartetto Maffei

30.11 Venezia – New York, aller – retour |Jesse Davis e Fucina Harmonica

01.12 Un’ora di musica: il canto del cigno |T. Rossato, M. Cazzadori, e S. Soardo

14.12 Concerto di Natale: la Misa Criolla |Gruppo Vocale Bequadro, Fucina Harmonica

08.02 ¡Que viva Vivaldi! Il prete rosso |Gruppo Vocale Bequadro, Fucina Harmonica

09.02 Un’ora di musica: Il Quintetto di Shostakovich |F. Casanova e Quartetto Maffei

01.03 ¡Que viva Vivaldi! L’amante nascosto|Fucina Harmonica e solisti

30.03 Un’ora di musica con archi e sassofono |Pepito Ros e Quartetto Maffei

05.04 ¡Que viva Vivaldi! Lo stagionale|Fucina Harmonica e solisti

Teatro.

19.10 Io amo Italia |Sofja Zobina

16.11 Tor Picarata: attenzione è uno spettacolo femminista |Giorgia Mazzucato

07.12 TOTALE LIVE |Jonathan Zenti (evento speciale)

15.02 Ossitocina |di Elena Stauffer

15.03 John Modupe (evento speciale nell’ambito del Festival del Giornalismo)

28.03 La verità non si uccide (al Teatro Camploy, per la rassegna l’Altro Teatro / City)

12.04 Teatro Clandestino luogo segreto

10-11.05 Cecità |Fucina Machiavelli (location da definire)

Fucina dei piccoli.

19.11 Coccole in musica |Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale

22.12 Il teatro verde quasi green |Fucina Machiavelli

09.02 Yanez. Io, Sandokan e Salgari |Bam! Bam! Teatro

23.04 Canto Ergo Sum |Circo Madeira

9.03 Fagioli |Teatri Soffiati

Biblioteca Umana.

(in aggiornamento)

17.11 Paolo Biondani in dialogo con Benedetta Tobagi

21.02 Jacopo Jannuzzi in collaborazione Boob Bookclub

Extra.



03.02- 10.03 Mondovisioni | Rassegna dei documentari di Internazionale (6 date)

13-16.03 Festival del Giornalismo | 15.03 spettacolo di John Modupe