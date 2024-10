I supermercati piú convenienti della provincia di Verona.

I supermercati di Verona risultano tra i più convenienti d’Italia secondo un’indagine di Altroconsumo, che ha esaminato oltre 1.140 punti vendita in 65 province italiane. Una conferma che catene come Famila e Lidl permettono di risparmiare di più. Il supermercato Rossetto, presente a Verona, si distingue come il meno caro della città.

La classifica.

Lo studio alla 35esima edizione, ha analizzato più di 1,4 milioni di prezzi relativi a 126 categorie di prodotti, confrontando diverse tipologie di carrello: dai prodotti economici, ai marchi di catena, fino agli articoli di marca e una combinazione mista.

In base alla “spesa mista”, Famila Superstore si è confermato il supermercato più conveniente a livello nazionale, seguito da Conad e Pam. Se invece si vogliono acquistare i prodotti più economici, i discount dominano la classifica, con Lidl al primo posto e Eurospin subito dietro.

Quanto si risparmia.

A livello di città, Verona si piazza al quarto posto per risparmio possibile, preceduta da Cremona, Como e Roma. Secondo i dati, una famiglia veronese può risparmiare fino a 1.331 euro all’anno facendo la spesa nel supermercato più economico, che a Verona è il Rossetto di Lugagnano di Sona.

Il marchio Rossetto si distingue non solo a Verona, ma anche a livello nazionale, con diverse sue sedi tra i punti vendita meno cari. Lorenzo Rossetto, amministratore delegato del gruppo, ha sottolineato che il loro successo deriva dalla strategia di mantenere prezzi bassi tutto l’anno, senza affidarsi a promozioni temporanee o campagne di sconti.