Inaugurata la Festa dell’uva e del vino Bardolino: fino al 7 degustazioni e spettacoli per tutti.

Inaugurata con successo la Festa dell’uva e del vino Bardolino: fino al 7 ottobre degustazioni e spettacoli per tutti. La pioggia di giovedì 3 ottobre non ha ostacolato il debutto della 93a edizione. Fino a lunedì 7 ottobre in riva al lago di Garda sono in programma degustazioni enogastronomiche, mercatini, mostre, concerti e spettacoli per i più piccoli.

Il meteo avverso ha comportato qualche aggiustamento del ricco programma della manifestazione, organizzata dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune di Bardolino. È stata rinviata a domenica 6 ottobre alle 11 la tradizionale sfilata folkloristica per le vie del centro, con i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e Bacco e Arianna, accompagnati dalla musica della Filarmonica Bardolino e dal coro “La Rocca”.

Nonostante la pioggia in tanti, turisti e non, hanno affollato in questi primi giorni di manifestazione gli stand delle 27 associazioni del paese, aperti a pranzo e a cena, che propongono gustosi piatti accompagnati dal protagonista della festa, il vino Bardolino. (Classico Doc, Superiore Docg, Chiaretto Doc Spumante). Vino prodotto da 22 cantine del territorio. Le degustazioni vengono servite nel bicchiere di vetro ufficiale (4 euro, 2 euro ogni token), fornito insieme alla tasca porta-calice.

È stata molto partecipata anche la cerimonia del taglio del nastro nel parco di Villa Carrara Bottagisio, che ha avuto come madrina il soprano Katia Ricciarelli. All’inaugurazione hanno preso la parola anche Jürgen Spahl, sindaco di Rednitzhembach, con cui il Comune di Bardolino è gemellato da vent’anni, e l’eurodeputato Paolo Borchia. Nutrita la rappresentanza delle istituzioni, con amministratori di tutta la provincia, e delle forze dell’ordine. Il taglio del nastro quest’anno è stato affidato all’associazione Pesca Sportiva Bardolino.

La Festa dell’uva e del vino Bardolino proseguirà fino al 7 ottobre incluso con tanti appuntamenti. Oltre agli stand enogastronomici su lungolago Cornicello, lungolago Mirabello e nel parco di Villa Carrara Bottagisio – dove spicca la nuova tensostruttura di forma esagonale – ci saranno i mercatini sul lungolago Roma. Ogni sera musica dal vivo e dj set nel parco di Villa Carrara Bottagisio e, venerdì e sabato sera, anche sul lungolago Roma.

E, ancora, mostra fotografica diffusa (vicino alla chiesa di San Severo, in via Dante Alighieri e piazza del Porto), esposizione di trattori Landini d’epoca a fianco della chiesa di San Severo e “Cura dell’uva” con il succo d’uva spremuto sul posto in piazza del Porto.

Domenica 6 ottobre bambini protagonisti: alle 11 con la sfilata folkloristica che partirà da piazzale Gramsci, preceduta dal truccabimbi con la Croce Rossa Baldo Garda. Alle 15, in piazza Matteotti, con la “Corsa dei pollicini”, gara podistica giunta alla 42a edizione. L’arena di Parco Bassani accoglierà i più piccoli venerdì e sabato con spettacoli di magia e di burattini (sabato 5 ottobre, alle 15.30 e alle 16.45, “Fasolino e Sandrone e il Gatto Mannaro”, con Stefano Paiusco e Stefania Riva).

Domenica 6 ottobre saranno premiati i vincitori del 14° Concorso Enologico Vino Bardolino Doc, promosso dal Comune. Appuntamento alle 18 al parco di Villa Carrara Bottagisio, preceduto dalla sfilata delle Confraternite del Vino Bardolino. Gran finale, alle 22, con lo spettacolo piromusicale nello specchio d’acqua di fronte al porto.