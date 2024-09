Tutto pronto per la festa dell’uva e del vino a Bardolino: ecco il programma completo.

Dal 3 al 7 ottobre a Bardolino si terrà la 93esima edizione della Festa dell’uva e del vino Bardolino: ecco il programma dei cinque giorni di convivialità sul lungolago. Si potranno degustare vini locali, visitare mercatini, partecipare a mostre e assistere a concerti e spettacoli dedicati anche ai bambini.

La festa, organizzata dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune di Bardolino, coinvolge 27 associazioni locali. Negli stand si potranno assaggiare vini di 22 cantine del territorio, tra cui Bardolino Classico, Superiore e Chiaretto Spumante. Le degustazioni saranno servite in un bicchiere di vetro ufficiale acquistabile con una tasca porta-calice.

Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e cena lungo il lungolago Cornicello e Mirabello, e nel parco di Villa Carrara Bottagisio, dove sarà montata una tensostruttura per mangiare al coperto. Ogni sera ci sarà musica dal vivo e dj set, mentre i mercatini sul lungolago Roma saranno aperti dalle 11 alle 23.

Novità.

Tra le novità di quest’anno ci sono spettacoli di burattini per i bambini, una mostra fotografica diffusa, l’esposizione di trattori d’epoca. Inoltre più parcheggi disponibili, con anche due nuove aree sosta esterne e un servizio di bus navetta gratuito.

La festa, oltre a celebrare il vino Bardolino, è un importante momento di unione per la comunità, con il coinvolgimento di tanti volontari che aiutano a raccogliere fondi per attività sociali e culturali. Durante l’inaugurazione, gli studenti dell’Istituto alberghiero “Luigi Carnacina” prepareranno il buffet, offrendo loro un’esperienza formativa.

Il programma della festa.

Dal 3 al 7 ottobre, ogni giorno, a pranzo e a cena, saranno in funzione gli stand enogastronomici sul lungolago Cornicello, con possibilità di sedersi anche al coperto. Dalle 11 alle 23 si potrà fare shopping in riva al lago sul lungolago Roma. Alla sera musica dal vivo sul lungolago Roma e nel parco di Villa Carrara Bottagisio, seguita da dj set. L’ingresso alla manifestazione è libero, mentre le degustazioni sono a pagamento (bicchiere e token sono acquistabili negli stand). L’evento è plastic free.

Giovedì 3 ottobre.

Dalle 11 alle 1, lungolago Cornicello: apertura degli stand enogastronomici.

Dalle 11 alle 23, lungolago Mirabello: shopping in riva al lago.

Alle 17.30 da piazzale Gramsci partirà la tradizionale sfilata folkloristica inaugurale per le vie del centro, con i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e il carro di Bacco e Arianna, accompagnati dalla musica della Filarmonica Bardolino e dal coro “La Rocca”. Truccabimbi con la Croce Rossa Baldo Garda.

Alle 18 inaugurazione della 93a Festa dell’uva e del vino con le autorità.

Alle 20, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, live music con gli Old Ranch, vincitori del “Bardolino Music Festival 2024”. Alle 21.30, rock d’autore con la Tex Band. Dalle 23.30 dj set by Steven dj.

Venerdì 4 ottobre.

Dalle 11 alle 1, lungolago Cornicello: apertura degli stand enogastronomici.

Dalle 11 alle 23, lungolago Mirabello: shopping in riva al lago.

Dalle 15 alle 18, nell’arena di Parco Bassani: “I bambini al parco”. Truccabimbi, giochi di magia, bolle di sapone e giocoleria.

Alle 18, nel parco della Chiesa di San Severo, accensione dei trattori Landini d’epoca, con il Gruppo Aratori di Valeggio.

Alle 20, sul lungolago Roma, live music anni ’60 con Ciccio Tigre Band.

Alle 21, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, live music con Joe Dibrutto.

Alle 21.15, nella Sala della Disciplina in Borgo Garibaldi, “Italian opera concert” (ingresso a pagamento).

Alle 23.30, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, dj set by Angel dj.

Sabato 5 ottobre.

Dalle 10 alle 1, lungolago Cornicello: apertura degli stand enogastronomici.

Dalle 10 alle 23, lungolago Mirabello: shopping in riva al lago.

Alle 15.30 e alle 16.45, nell’arena di Parco Bassani, due spettacoli di teatro dei burattini: “Fasolino e Sandrone e il Gatto Mannaro”, con Stefano Paiusco e Stefania Riva.

Alle 16 musica itinerante per le vie del centro storico con la Lake Funk Street Band.

Alle 18, nel parco della Chiesa di San Severo, accensione dei trattori Landini d’epoca, con il Gruppo Aratori di Valeggio.

Alle 20, sul lungolago Roma, live music con il duetto Live Palmas e Manuel Carli.

Alle 21, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, live music con la Al-B.Band. Alle 23.30 dj set by Steven dj.

Domenica 6 ottobre.

Dalle 10 alle 1, lungolago Cornicello: apertura degli stand enogastronomici.

Dalle 10 alle 23, lungolago Mirabello: shopping in riva al lago.

Alle 12, in centro storico, musica itinerante con la Venetum Brass Street Band.

Alle 15, in piazza Matteotti, “Corsa dei pollicini”, gara podistica per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni, giunta alla 42a edizione.

Alle 16.30, nel parco della Chiesa di San Severo, accensione dei trattori Landini d’epoca, con il Gruppo Aratori di Valeggio.

Alle 17.45, con partenza da piazza Matteotti, sfilata delle Confraternite del Vino Bardolino.

Alle 18, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, premiazione delle eccellenti produzioni vinicole Doc e Docg del 14° concorso enologico del Comune di Bardolino e dei migliori vigneti del Concorso del Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino. Seguirà l’investitura dei nuovi confratelli e la premiazione del concorso grafico dell’ingresso a Bardolino.

Alle 21, in piazza Matteotti, concerto vocale e strumentale della Filarmonica Bardolino.

Alle 21, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, live show con Malumida Disco Music.

Alle 21.15, nella Sala della Disciplina in Borgo Garibaldi, “Italian opera concert” (ingresso a pagamento).

Alle 22, nello specchio d’acqua antistante il porto, spettacolo piromusicale sull’acqua.

Alle 23.30, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, dj set by Angel dj.

Lunedì 7 ottobre.

Dalle 11 alle 24, lungolago Cornicello: apertura degli stand enogastronomici.

Dalle 11 alle 22, lungolago Mirabello: shopping in riva al lago.

Alle 20, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, live music con la Kriss Groove Band. Alle 22.30 dj set by Devill dj.

Per tutta la Festa.

Fino al 13 ottobre, dalle 11 alle 23 in piazza del Porto: “Cura dell’uva”, assaggi del succo d’uva spremuto sul posto; vendita dei vini premiati al 14° Concorso del vino Bardolino.

I musei del vino e dell’olio saranno presenti in piazza del Porto con degustazioni e vendita, dalle 11 alle 21.

Degustazione di vino al Club della mezza età (piazzale Gramsci): dal venerdì al lunedì, dalle ore 11.

Mostra fotografica Festa dell’uva con immagini dagli anni Trenta agli anni Settanta in tre punti di Bardolino: chiesa di San Severo, via Dante Alighieri e piazza del Porto.

Trattori Landini d’epoca nel parco della chiesa di San Severo, con il gruppo Aratori di Valeggio.

Area bambini nel Parco Bassani di via Fosse.

Proiezione di luci sulla facciata del municipio, in piazza del Porto.

Spettacolo piromusicale sull’acqua domenica 6 ottobre alle 22.

Parcheggi, bus e navetta.

Saranno disponibili per la sosta sei parcheggi: in strada Dugale (loc. Campazzi), il sabato e la domenica dalle 10 all’1 di notte, con servizio navetta. In via Molini, dalle 10 all’1, in via Europa Unita/via dello Sport. Parcheggio Prandini aperto h24; parcheggio h24 loc. Ca’ Nove; parcheggio auto e bus h24 in via Santa Cristina.

Corse speciali gratuite con bus Atv da Garda a Peschiera (e viceversa). Servizio di bus navetta del Comune di Bardolino dalle 8 alle 13 e dalle 15 all’1 di notte (info: 351.6046648). Taxi Point in piazzale Aldo Moro.

Le 27 associazioni coinvolte.

Rally Club Bardolino, Arditi Bardolino, Ass. Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, Benaco Auto Classiche, Bardolino Champions Cup, Avis Bardolino, Abeo Bardolino, Gruppo Alpini Bardolino, Amo Baldo Garda, Coltivatori Diretti e Gruppo di volontariato A.N.C. “Lago di Garda”, Circolo Tennis Bardolino, Calcio Calmasino 2003, La Darsena “Dragon Boat”, Motoclub Bardolino, Canottieri Bardolino, Pesca Sportiva Bardolino, A.C. Bardolino, Gruppo Marinai “Sante Alberti” Bardolino, Tamburello Bardolino, Benacus Volley 1986, Gruppo Sportivo Bardolino, Centro Nautico Bardolino, Bocciofila Bardolino, Gruppo Alpini Calmasino, Museo Sisàn Associazione sagra dei osei, Team Just Friends, Gas Diving School.

i vincitori del 14° concorso enologico vino bardolino doc saranno premiati domenica 7 ottobre alle 18, nel parco di Villa Carrara Bottagisio.