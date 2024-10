POLIWINE, la chiusura perfetta di Mondial Capsule per ogni bottiglia di vino

Dall’incontro tra l’esperienza enologica e la perfezione tecnologica nasce POLIWINE, una linea di capsule in polilaminato rullabile firmate Mondial Capsule caratterizzate da flessibilità, adattabilità e praticità.

POLIWINE, la chiusura a misura di vino

Le capsule POLIWINE fondono la forza dell’alluminio con l’elasticità del polietilene, offrendo una chiusura versatile, capace di adattarsi a diverse tipologie di bottiglie e di esigenze.



La loro elasticità e duttilità, inoltre, fa sì che possano rispettare le esigenze di produttività di ogni impianto di imbottigliamento.



POLIWINE è la chiusura enologica ideale per quei prodotti che fanno del packaging un loro tratto distintivo. La capsula in polilaminato, infatti, offre una ricca gamma di colori, e Mondial Capsule dispone di moderne attrezzature che consentono di personalizzare ulteriormente ogni capsula, applicando svariate lavorazioni e finiture.



In particolare, tra le lavorazioni possibili vi sono la stampa a inchiostro con tecnologia FLEXO/ROTO, la stampa a caldo in più colori su testa e pareti, la stampa a rilievo a secco – anche colorata -, una linguetta a strappo orizzontale e la possibilità di inserire un distanziale continuo o discontinuo.

Mondial Capsule: azienda famigliare e partner affidabile

Mondial Capsule è una realtà 100% italiana, localizzata nella Zona Industriale dell’Alta Gallura, specializzata nel settore delle chiusure enologiche. Con oltre 35 anni di attività alle spalle, l’azienda fa parte del Gruppo Molinas, il gruppo cui appartiene l’omonimo Sugherificio, leader italiano per la produzione di tappi in sughero.

Per maggiori informazioni, visita il sito mondialcapsule.com.