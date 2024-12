Casa di Giulietta, per le feste di Natale torna l’ingresso dal Nuovo

Torna l’ingresso dal teatro Nuovo durante le festività di Natale per la Casa di Giulietta.

Casa di Giulietta, torna l’ingresso dal Teatro Nuovo per il periodo natalizio. Da venerdì 6 dicembre fino al 6 gennaio 2025 i visitatori del museo Casa di Giulietta e del cortile entreranno al sito esclusivamente dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona ed usciranno da via Cappello.

Una formula sperimentata con successo da alcuni anni dall’amministrazione in occasione di eventi (Natale, San Valentino, 25 Aprile) attrattori di un forte afflusso di visitatori in città. Invariata la formula, così come i termini dell’accordo tra Comune e Società del Teatro Nuovo di Verona, una soluzione transitoria in attesa del progetto definitivo per il riordino degli ingressi al cortile e alla Casa di Giulietta.

Modalità ingresso.

La soluzione, risultato dei comuni propositi di amministrazione, Soprintendenza e Teatro Nuovo, prevede il trasferimento temporaneo dell’ingresso al Cortile di Giulietta dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona. Da qui i visitatori proseguiranno seguendo le indicazioni fino al foyer del Teatro per poi accedere al Cortile o al museo. L’uscita sarà dall’androne in via Cappello.

L’accordo mantiene la gratuità dell’ingresso al Cortile per i visitatori, è infatti il Comune a farsi carico delle spese per garantire il servizio, vale a dire il personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza, oltre alle spese del Teatro Nuovo. I due ingressi in piazza Navona saranno usati in modo distinto, uno sarà riservato alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro per i visitatori senza biglietto.

Per visitare la casa museo e accedere al balcone è sempre necessario prenotare online il proprio ingresso e acquistare il biglietto su museiverona.com.

Percorso.

I visitatori saranno subito proiettati nel mondo shakespeariano grazie all’allestimento ideato dal Teatro per la sperimentazione. Lungo il corridoio che porta al foyer, sono stati posizionati dei pannelli con illustrazioni, immagini e video che ripercorrono la storia d’amore più famosa al mondo. L’attesa al foyer prima di entrare nel cortile sarà allietata da brevi rappresentazioni teatrali su Giulietta e Romeo.