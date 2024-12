Filippo Turetta condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Ergastolo per Filippo Turetta.

Filippo Turetta condannato all’ergastolo. È arrivata la sentenza della Corte d’assise di Venezia per il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. La decisione, letta dal presidente del Collegio Stefano Manduzio, rappresenta l’epilogo di un caso che ha suscitato grande clamore e indignazione in tutta Italia.

La sentenza.

Il Collegio ha escluso le aggravanti della crudeltà e delle minacce. Oltre alla pena detentiva, il giudice ha stabilito un risarcimento per le parti civili. È stata disposta una provvisionale di 500mila euro a favore del padre di Giulia, Gino Cecchettin, 100mila euro ciascuno ai fratelli Elena e Davide, e 30mila euro ciascuno alla nonna Carla Gatto e allo zio Alessio, oltre al pagamento delle spese legali. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.