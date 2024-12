Capodanno in Bra, conto alla rovescia: regole e divieti. Varchi presidiati. Il consiglio: “Arrivate in anticipo”

Tutto pronto a Verona per il Capodanno in piazza Bra.

Capodanno in piazza Bra, partito il conto alla rovescia. Attesi a migliaia per il grande evento di fine anno organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl, con la produzione di Doc Live e con conduttori e dj di RTL 102.5 e gli artisti finalisti di X Factor. Tanti saranno coloro che arriveranno a Verona nel tardo pomeriggio e in serata, per essere presenti al brindisi di mezzanotte.

L’invito è pertanto quello di prendersi per tempo, pianificando il percorso prima di mettersi in auto e verificando la disponibilità dei parcheggi cittadini.

Inoltre, a garanzia della sicurezza degli spettatori, verranno attuati una serie di provvedimenti viabilistici, e non solo, con limitazioni specifiche sugli ingressi nell’area dell’evento e sulla circolazione nella zona. In piazza Bra attivo il portale “conta-persone”. Per accedere all’area-evento saranno disponibili 4 maxi varchi con più ingressi alla piazza, dove sarà effettuato il controllo fino ad esaurimento dei posti.

I varchi saranno presidiati da steward e forze dell’ordine, che avranno anche il compito di controllare la piazza, a cui si aggiungono le verifiche effettuate attraverso i sistemi di videosorveglianza e metal detector. Si invita chi fosse interessato a seguire lo spettacolo ad accedere con ampio anticipo rispetto alla mezzanotte.

Stop alla circolazione dei mezzi in piazza Bra dalla mattina.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle 06.00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alle 06.00 di mercoledì 1° gennaio 2025, per il blocco del transito mezzi in piazza Bra, saranno posizionate le barriere di cemento (new-jersey) e gli agenti della polizia locale in corso Porta Nuova (all’incrocio con via dei Mutilati), in via degli Alpini (all’altezza del volto di via Ponte Cittadella).

In Bra sarà attivo inoltre un divieto assoluto di sosta e circolazione a tutti i veicoli, comprese le biciclette e i monopattini, che saranno rimossi prima dell’evento. Viene inoltre sospeso il servizio della ciclostazione di BikeSharing presente in piazza Bra. Viene inoltre spostata l’area taxi da piazza Bra a corso Porta Nuova di fronte al civico dal 4/A al 10.

Divieto per bottiglie in vetro e lattine.

E’ vietato il consumo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle 20.00 del 31 dicembre fino alle 06.00 del 1° gennaio in piazza Bra, via Leoncino, piazzetta Scalette Rubiani e piazzetta del Municipio 1.

Divieto di uso spray urticante.

Per prevenire situazioni di pericolo e di panico, è vietato l’uso di bombolette contenenti sostanze urticanti (gas oleoresium capsicum) in tutta l’area di piazza Bra.

Divieto dell’uso di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici.

E’ vietato l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici. Previste sanzioni per i trasgressori, che rischiano una multa tra i 25 e i 500 euro.