Il Comune di Verona lancia la Campagna “Rinuncia ai Botti!”: occhio alle multe

Capodanno a Verona: Il Comune lancia la Campagna “Rinuncia ai Botti!”, attenzione alle multe.

Il Comune di Verona lancia la Campagna “Rinuncia ai Botti!” contro i rischi legati all’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio: attenzione alle multe. Ogni anno, durante le festività di Capodanno, si ripete questa pratica che, seppur vietata, continua a causare danni a bambini, persone fragili e animali. Il Comune di Verona ribadisce il divieto di utilizzare materiale pirotecnico in prossimità di persone, animali e luoghi sensibili, come ospedali, case di riposo e aree faunistiche.

Il forte rumore dei botti può infatti causare gravi traumi agli animali, spaventandoli a tal punto da indurli a fuggire e mettersi in pericolo, con il rischio di incidenti stradali. Gli animali selvatici non sono da meno, subendo gli effetti dello stress e delle conseguenze fisiche. Inoltre, il rumore improvviso e la natura imprevedibile dei botti possono generare ansia e paura tra le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e chi soffre di disturbi psicologici.

Per sensibilizzare la cittadinanza, il Comune di Verona ha lanciato la campagna “Rinuncia ai botti!”, un appello a festeggiare in modo responsabile e rispettoso, per garantire un Capodanno sereno e sicuro per tutti. L’iniziativa si rivolge principalmente a due gruppi.

Ai cittadini: Per promuovere una cultura del rispetto, invitando a rinunciare all’uso di materiale pirotecnico. Ai proprietari di animali: Per ricordare loro l’importanza di proteggere i propri amici a quattro zampe, tenendoli al sicuro in casa durante i momenti di maggiore rumorosità.

In caso di mancato rispetto, la sanzione, prevista dall’art. 67 del Regolamento, è di 200 Euro.