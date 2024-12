Verona: la Befana del Vigile riempie il “Taolon dei pitochi”

Al via la Befana del Vigile a Verona per riempire di cibo il “Taolon dei pitochi”.

Il 6 gennaio Verona in piazza Bra è tutto pronto per la Befana del Vigile, una manifestazione che affonda le radici in un’antica usanza che ha attraversato generazioni. La festa, interrotta nel 1973 e ripresa nel 2004, rende omaggio all’impegno della polizia locale e raccoglie beni di prima necessità per le persone in difficoltà.

Dalle 9 alle 12 in piazza Bra, la storica pedana del vigile dove, in un’atmosfera di festa e commozione, cittadini e visitatori potranno deporre doni per i meno fortunati. In contemporanea, in piazza San Zeno, sarà allestito il tradizionale “Taolon dei pitochi”, un altro punto di raccolta per generi alimentari.

L’evento, che sottolinea anche la cultura storica della città, proporrà un raduno di auto e moto storiche a partire dalle 9:30 in piazza San Zeno. per poi sfilare per le vie di Verona, scortati dalla Polizia Locale, fino in piazza Bra alle 10:45. A bordo delle auto storiche, i partecipanti, tra cui molti bambini, vivranno una sfilata unica. Un’ulteriore sorpresa sarà la presenza della Fanfara dei Bersaglieri, che accompagnerà il corteo accogliendo i partecipanti all’arrivo.

In quest’edizione, che segna il ventesimo anno della manifestazione, la solidarietà è al centro dell’iniziativa. Grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale “Al Calmiere” e delle associazioni locali, i beni raccolti verranno consegnati alla mensa dei Frati Minori di San Bernardino, per essere distribuiti a chi è in stato di bisogno.