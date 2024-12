Show di Coldiretti giovani: gli auguri di buon anno fatto con i trattori – VIDEO

Gli auguri di buon anno con i trattori per Coldiretti giovani di Verona.

I giovani di Coldiretti tornano sui trattori per augurare a tutti un felice anno nuovo. Per il quarto anno consecutivo, gli imprenditori agricoli under 30 si sono ritrovati ad Albaredo d’Adige e, seguendo una disposizione accuratamente pianificata, con un centinaio di partecipanti e più di sessanta trattori distribuiti in posizioni prestabilite, hanno creato un grande numero “2025” arricchito dalla vanga, simbolo dell’organizzazione agricola.

Grazie alla luce del tramonto, ai fari accesi dei mezzi e agli effetti pirotecnici finali, l’immagine risultante è estremamente suggestiva e di grande impatto. Il video, diffuso in rete da poche ore, è stato realizzato grazie all’iniziativa dei giovani di Coldiretti della zona di Cologna Veneta, Fabio Bertini, Mattia Rizzati e Tommaso Piubello, con il supporto del concessionario di macchine agricole Sergio Bassan.

“La nostra idea – ha dichiarato Riccardo Pizzoli, delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa – è trasmettere un messaggio di leggerezza e di speranza per il futuro. Se non lo facciamo noi, che siamo pieni di energia e di progetti per le nostre aziende, chi dovrebbe farlo? Momenti di unione come questo sono fondamentali. Dietro la semplicità di questo video c’è infatti un grande spirito di squadra, che è ciò che ci distingue come giovani di Coldiretti”.