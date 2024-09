Brand americano della moda, apre il suo primo negozio a Verona.

Blauer, brand americano della moda, apre il suo primo negozio a Verona, in Corso Porta Borsari 33, giovedì 5 settembre. La via non è stata scelta a caso, in quanto considerata una delle più eleganti e storiche della città. Con questa nuova apertura, Blauer dice di “rafforzare la sua presenza in una delle città più importanti d’Italia, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e il suo fascino”.

Il nuovo negozio avrà uno stile che riflette la filosofia “Senza compromessi” di Blauer. Sarà un ambiente con un design industriale, usando materiali come ferro ossidato e acciaio inox, con pavimenti in cemento e pareti con intonaco a calce per un look moderno e unico.

La scelta di Verona non è casuale: “La città, famosa per la sua arte e cultura, è un luogo ideale per Blauer, che vuole aumentare la sua visibilità nelle città più prestigiose“.

Per celebrare l’apertura, Blauer ha organizzato una serata speciale con ospiti selezionati, un aperitivo e musica dal vivo con un dj set. Questo evento segnerà un nuovo capitolo per il marchio in una delle città più romantiche e affascinanti d’Italia.