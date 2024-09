Doppia inaugurazione a Verona per Gls Italy: pronti il nuovo Hub e la nuova sede.

GLS Italy: inaugurazione di un nuovo importante hub logistico a Verona, che include anche la nuova sede dell’azienda. Questo nuovo complesso, che si estende su circa 33.800 m², è il primo a unire in un unico edificio sia l’hub che la sede nella stessa area.

L’hub di Verona avrà un ruolo fondamentale nel nord-est Italia, con una capacità di gestione di fino a 8 mila colli all’ora. La scelta di combinare sede e hub porta numerosi vantaggi, come una gestione più efficiente delle spedizioni, tempi di carico e scarico ottimizzati, e una riduzione dei costi.

La struttura si trova in una posizione strategica, all’incrocio delle principali autostrade A4 e A22, che permette di servire al meglio le 12 sedi Gls del nord-est. L’edificio, situato nella zona sud di Verona, ospita circa 12 mila m² dedicati a uffici, locali di servizio e magazzino.

L’hub è dotato di 62 baie di carico e infrastrutture per la ricarica di mezzi elettrici, tra cui 20 wall box per auto, 6 ricariche fast per camion e 4 per auto elettriche. Inoltre, un sistema di smistamento automatizzato permette di gestire oltre 8 mila pacchi all’ora, aumentando significativamente la produttività e sostenendo la crescita di Gls.