“Veronetta fuori controllo”: l’allarme dei “moderati” veronesi.

“Veronetta fuori controllo”: ecco l’allarme di “moderati” veronesi che esprimono profonda preoccupazione. Questo per la crescente situazione di degrado urbano nel quartiere. Attraverso il coordinatore provinciale Michele Badia, Noi Moderati sottolinea la “necessità di un intervento urgente per ripristinare il decoro e la sicurezza della zona”, evidenziando come “il consumo di alcol e droghe nelle vie pubbliche, spesso da parte di individui senza controllo, minaccia la tranquillità del quartiere e rappresenta un fallimento nelle politiche di gestione urbana”.

Anche Alessandro Signorato, responsabile regionale del partito Popolare del Nord, lamenta la “mancanza di presenza istituzionale e la percezione di un disinteresse da parte dell’amministrazione comunale”, ricordando come “i residenti abbiano già manifestato le loro preoccupazioni raccogliendo oltre 900 firme per chiedere più controlli e maggiore sicurezza”.

Entrambi i partiti richiedono un “aumento della sorveglianza e misure concrete per contrastare il degrado”. Insistono affinché “le autorità intervengano con un piano d’azione immediato per migliorare le condizioni di vita a Veronetta, proteggendo i cittadini e ripristinando la dignità e la vivibilità del quartiere, che vanta una storia e una cultura ricche e merita una gestione attenta e rispettosa delle esigenze dei suoi abitanti”.