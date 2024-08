Bionde di Salizzole: un tuffo negli anni ’50 con la “caminada tra ville e corti”.

Al via la quarta “caminada tra ville e corti” a Bionde di Salizzole, dove si cela uno straordinario patrimonio culturale. Nel raggio di 500 mt dalla chiesa parrocchiale, si concentra un numero di edifici di interesse storico-artistico da visitare. Queste ville o corti rurali hanno svolto per secoli un compito essenziale per il funzionamento delle aziende agricole. Inoltre sono diventate l’immagine caratterizzante del paesaggio agrario. Sono la testimonianza della civiltà contadina, e una componente preziosa del patrimonio storico-ambientale.

La “caminada”.

Questa edizione speciale del 15 settembre rappresenta un’occasione unica per fare un tuffo negli anni ’50 e riscoprire insieme la vita contadina del borgo di Bionde di Salizzole. Il percorso si snoderà tra storia, arte, cultura e gastronomia locale. Durante l’evento, sette splendide residenze private apriranno i loro cancelli per ospitare i gruppi dei partecipanti che assisteranno ad una divertente commedia itinerante a tappe, interpretata dalla compagnia teatrale “Tri brazi un franco” con attori in costume che reciteranno brevi episodi di vita contadina.

Una opportunità per esplorare passeggiando, un piccolo paese ricco di storia e cultura, assaggiando ad ogni visita alcuni prodotti tipici in un invitante percorso gustativo. Non mancheranno le guide che illustreranno i contenuti storici e artistici di ogni villa o corte rurale visitata.

Anche quest’anno sarà presente a Bionde la Confraternita dei nostalgici del tabar di San Antonio abate, di Concamarise, uniti dalla passione per il nostro passato e le tradizioni contadine da conservare e valorizzare nel tempo.

Per tutti i partecipanti, alla conclusione del percorso è previsto il risotto finale all’area del campo sportivo. Qui saranno allestiti giochi antichi “dei nonni” per far conoscere e divertire i bimbi. I visitatori partiranno in gruppi composti da max da 50 persone a intervalli di 15 minuti.

Iscrizioni.

Le iscrizioni sono aperte e termineranno domenica 8 Settembre, o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. I biglietti sono in vendita on-line sul sito dedicato all’evento: www.travilleecorti.it