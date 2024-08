La guida Michelin “incorona” 15 nuovi ristoranti: uno è di Verona

La guida Michelin in agosto “incorona” 15 nuovi ristoranti: uno è di Verona.

La guida Michelin in agosto “incorona” 15 nuovi ristoranti, uno è vicino a Verona: è Ca’ del Moro di Grezzana. La sua location è all’interno della tenuta vinicola “La Collina dei Ciliegi” in Valpantena nel borgo di Erbin. Le sue origini risalgono al 1925. Ca’ del Moro Wine Retreat è nato dal restauro di un antico borgo di origine cimbra, utilizzando tecniche tradizionali dei rifugi della Lessinia, come la miscelazione di pietre, calce viva, legno e fibre naturali.

Il ristorante e resort, con sei suite e un wine lodge immersi nella natura, è gestito da due chef: lui calabrese e lei pugliese. La loro cucina unisce elementi moderni e mediterranei con ingredienti locali e delle loro terre d’origine, dando vita a piatti unici come la ricotta affumicata con ristretto di pomodoro.