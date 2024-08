Mangiare fuori con i bambini: ecco i locali dove andare per risparmiare.

“Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” è un progetto pensato per aiutare le famiglie, soprattutto quelle con molti bambini, a mangiare fuori a prezzi più accessibili. Anche Verona e provincia partecipano a questa iniziativa.

L’obiettivo è ridurre i costi della ristorazione per le famiglie, favorendo al contempo il turismo locale e promuovendo i piatti tipici del territorio e il Made in Italy. Le aziende che aderiscono al progetto offrono diverse soluzioni per risparmiare, come menù speciali per bambini, sconti durante la settimana e piatti a base di ingredienti locali. Questo vale anche per gli agriturismo, incentivando così l’uso dei prodotti agricoli del posto.

La lista dei ristoratori aderenti a Verona e provincia è qui.